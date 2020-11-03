Лабораторне обладнання для боротьби з COVID-19 за пів мільярда: на чому зекономлять

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Для того, аби збільшити річні призначення за програмою, що передбачає придбання обладнання, тест-системдля боротьби з COVID-19, на більш як пів мільярда гривень, планують скоротити суму річних планових призначень для переоснащення магістрального газопроводу та модернізації системи соцпідтримки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пояснювальну записку до законопроекту №3040а.

Так, ВР сьогодні ухвалила законопроект, яким передбачається за 556,6 млн грн придбати лабораторне обладнання, тест-системи та холодильне обладнання для боротьби з COVID-19.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроекту, збільшення річних планових призначень 2020 року за цією програмою - “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” - на суму 556,6 млн грн може бути здійснено за рахунок зменшення річних планових призначень за такими програмами:

  • “Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород” на 540 000,0 тис. грн
  • “Модернізація системи соціальної підтримки населення України” на 7 583,1 тис. грн.

Зазначається, що зменшення річних планових призначень за вищезазначеними двома проектами не позначиться негативно на їх реалізації та здійснюватиметься відповідно до відкоригованих графіків впровадження зазначених проектів.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект про внесення змін до держбюджету на 2020 рік, яким розблоковується можливість запозичити додаткові 556,6 млн грн на закупівлю лабораторного обладнання для боротьби з COVID-19.

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