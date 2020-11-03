Лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19 за полмиллиарда: на чем сэкономят

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Для того, чтобы увеличить годовые назначения по программе, которая предусматривает приобретение оборудования, тест-систем для борьбы с COVID-19, на более полмиллиарда гривен, планируют сократить сумму годовых плановых назначений для переоснащения магистрального газопровода и модернизации системы соцподдержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту № 3040а.

Так, ВР сегодня приняла законопроект, которым предусматривается за 556,6 млн грн приобрести лабораторное оборудование, тест-системы и холодильное оборудование для борьбы с COVID-19.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, увеличение годовых плановых назначений в 2020 году по этой программе - "Улучшение здравоохранения на службе у людей" - на сумму 556,6 млн грн может быть осуществлено за счет уменьшения годовых плановых назначений по следующим программам:

  • "Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород" на 540 000,0 тыс. грн
  • "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" на 7 583,1 тыс. грн.

Отмечается, что уменьшение годовых плановых назначений по вышеуказанным двум проектам не скажется негативно на их реализации и будет осуществляться в соответствии с откорректированными графиками внедрения указанных проектов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым разблокируется возможность заимствовать дополнительные 556,6 млн грн на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.

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