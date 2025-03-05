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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Китай оголосив економічні цілі на 2025 рік: що планує Пекін

Київ • УНН

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Китай встановив ціль зростання економіки на рівні 5% у 2025 році та збільшить бюджетний дефіцит до 4% ВВП. Уряд планує випуск облігацій на 1,3 трлн юанів та впровадження проактивної фіскальної політики.

Китай оголосив економічні цілі на 2025 рік: що планує Пекін

Китай визначив цільове зростання економіки на рівні "близько 5%" у 2025 році. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Оголошений прем’єр-міністром Лі Цяном прогноз свідчить про прагнення уряду зберегти контроль над економічною ситуацією без надмірного прискорення темпів зростання. За оцінками МВФ, фактичний ріст ВВП Китаю в 2025 році може бути нижчим за цей показник і скласти 4,6%, що відображає уповільнення економічної динаміки в порівнянні з попереднім роком. 

Щоб підтримати економіку, уряд планує застосовувати "більш проактивну фіскальну політику". Одним із ключових кроків стане збільшення бюджетного дефіциту до 4% ВВП, а також випуск наддовгострокових облігацій на суму 1,3 трильйона юанів, що перевищує показники минулого року. 

Зовнішньоторговельні виклики залишаються суттєвим ризиком для економічної стабільності Китаю. Мита, запроваджені США, можуть значно вплинути на китайський експорт, що є критично важливим для підтримки промислового виробництва. Окрім того, внутрішня економіка стикається з наслідками тривалого спаду на ринку нерухомості та низькими рівнями приватних інвестицій. 

Президент Сі Цзіньпін прагне трансформувати економічну модель, зменшуючи залежність від будівельного сектора та спрямовуючи ресурси на розвиток технологій. Проте обмеження з боку США на експорт високотехнологічної продукції ускладнюють цю стратегію. 

Щоб стимулювати внутрішнє споживання, уряд продовжує політику субсидій для громадян, які оновлюють побутову техніку або автомобілі. Також запроваджено заходи підтримки бізнесу, спрямовані на модернізацію виробничих потужностей. Додатковим фактором економічного зростання може стати перегляд монетарної політики. 

Китай розглядає військову участь на тимчасово окупованих територіях України - ЦНС04.03.25, 22:23 • 102947 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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