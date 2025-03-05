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Китай объявил экономические цели на 2025 год: что планирует Пекин

Киев • УНН

 • 19143 просмотра

Китай установил цель роста экономики на уровне 5% в 2025 году и увеличит бюджетный дефицит до 4% ВВП. Правительство планирует выпуск облигаций на 1,3 трлн юаней и внедрение проактивной фискальной политики.

Китай объявил экономические цели на 2025 год: что планирует Пекин

Китай определил целевой рост экономики на уровне "около 5%" в 2025 году. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Объявленный премьер-министром Ли Цянем прогноз свидетельствует о стремлении правительства сохранить контроль над экономической ситуацией без чрезмерного ускорения темпов роста. По оценкам МВФ, фактический рост ВВП Китая в 2025 году может быть ниже этого показателя и составить 4,6%, что отражает замедление экономической динамики по сравнению с предыдущим годом. 

Чтобы поддержать экономику, правительство планирует применять "более проактивную фискальную политику". Одним из ключевых шагов станет увеличение бюджетного дефицита до 4% ВВП, а также выпуск наддолгосрочных облигаций на сумму 1,3 триллиона юаней, что превышает показатели прошлого года. 

Внешнеэкономические вызовы остаются существенным риском для экономической стабильности Китая. Пошлины, введенные США, могут значительно повлиять на китайский экспорт, что критически важно для поддержки промышленного производства. Кроме того, внутренняя экономика сталкивается с последствиями длительного спада на рынке недвижимости и низкими уровнями частных инвестиций. 

Президент Си Цзиньпин стремится трансформировать экономическую модель, уменьшая зависимость от строительного сектора и направляя ресурсы на развитие технологий. Однако ограничения со стороны США на экспорт высокотехнологичной продукции усложняют эту стратегию. 

Чтобы стимулировать внутреннее потребление, правительство продолжает политику субсидий для граждан, которые обновляют бытовую технику или автомобили. Также введены меры поддержки бизнеса, направленные на модернизацию производственных мощностей. Дополнительным фактором экономического роста может стать пересмотр монетарной политики. 

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС04.03.25, 22:23 • 102947 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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