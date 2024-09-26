Київщина зазнала масованої атаки БПЛА: влучань та постраждали немає, уламки впали в трьох районах
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Київську область ударними БПЛА. Сили ППО збили ворожі цілі, уникнувши влучань та постраждалих. Уламки спричинили пожежі в трьох районах.
Армія рф у ніч на 26 вересня в черговий раз атакувала ударними безпілотниками Київську область. Сили ППО збили ворожі БПЛА. Обійшлося без влучань та постраждалих. Падіння уламків зафіксовані у трьох районах області, повідомив у четвер голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Як розповів Кравченко, вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала 8 годин. В області активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. В трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей фіксується загорання лісової підстилки та трав'яного настилу. Пожежі локалізовані. В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено вікна в одній із квартир багатоповерхового будинку
Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.
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