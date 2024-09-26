Киевщина подверглась массированной атаке БПЛА: попаданий и пострадавших нет, обломки упали в трех районах

Армия рф в ночь на 26 сентября в очередной раз атаковала ударными беспилотниками Киевскую область. Силы ПВО сбили вражеские БПЛА. Обошлось без попаданий и пострадавших. Падения обломков зафиксированы в трех районах области, сообщил в четверг глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Как рассказал Кравченко, ночью враг массированно атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась 8 часов. В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. В трех районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей фиксируется возгорание лесной подстилки и травяного настила. Пожары локализованы. В одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитых целей повреждены окна в одной из квартир многоэтажного дома - написал Кравченко.

Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки.

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