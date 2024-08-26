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Київ відбив атаку дронів "Shahed": знищено близько 10 безпілотників

Київ відбив атаку дронів "Shahed": знищено близько 10 безпілотників

Київ • УНН

 • 37630 перегляди

Київ зазнав повітряної атаки дронами "Shahed", запущеними з Курської області. ППО України знищила близько 10 безпілотників на підступах до міста, руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Київ знову зазнав повітряної атаки, під час якої агресор застосував ударні дрони типу "Shahed". За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси були запущені з території Курської області. Безпілотники пролетіли через Сумську та Чернігівську області, заходячи в бік столиці зі східного та північно-східного напрямків. Про це повідомили в КМВА, передає УНН

Деталі

Силами протиповітряної оборони України було знищено до десятка безпілотників ще на підступах до міста. Тип і кількість збитих дронів будуть уточнені в офіційних звітах Повітряних Сил.

За інформацією на цю хвилину, у Києві не зафіксовано руйнувань або постраждалих.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко вкотре закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу балістичного удару23.08.24, 23:29 • 35217 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиїв

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