Киев отразил атаку дронов «Shahed»: уничтожено около 10 беспилотников
Киев • УНН
Киев подвергся воздушной атаке дронами «Shahed», запущенными из Курской области. ПВО Украины уничтожила около 10 беспилотников на подступах к городу, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Киев снова подвергся воздушной атаке, во время которой агрессор применил ударные дроны типа «Shahed». По предварительной информации, эти барражирующие боеприпасы были запущены с территории Курской области. Беспилотники пролетели через Сумскую и Черниговскую области, заходя в сторону столицы с восточного и северо-восточного направлений. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.
Детали
Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено до десятка беспилотников еще на подступах к городу. Тип и количество сбитых дронов будут уточнены в официальных отчетах Воздушных Сил.
По информации на эту минуту, в Киеве не зафиксировано разрушений или пострадавших.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в очередной раз призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
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