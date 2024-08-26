Киев отразил атаку дронов «Shahed»: уничтожено около 10 беспилотников

Киев снова подвергся воздушной атаке, во время которой агрессор применил ударные дроны типа «Shahed». По предварительной информации, эти барражирующие боеприпасы были запущены с территории Курской области. Беспилотники пролетели через Сумскую и Черниговскую области, заходя в сторону столицы с восточного и северо-восточного направлений. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.

Детали

Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено до десятка беспилотников еще на подступах к городу. Тип и количество сбитых дронов будут уточнены в официальных отчетах Воздушных Сил.

По информации на эту минуту, в Киеве не зафиксировано разрушений или пострадавших.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в очередной раз призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу балістичного удару