Квітень у столиці став контрастним за температурою

КИЇВ. 2 травня. УНН. Квітень цього року у столиці був контрастним за температурою, однак теплішим від норми на майже 2 градуси. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.