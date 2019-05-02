Квітень у столиці став контрастним за температурою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Квітень цього року у столиці був контрастним за температурою, однак теплішим від норми на майже 2 градуси. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала +10,6°С, що на 1,9°С вище за кліматичну норму", - повідомили метеорологи.
Як зазначається, особливістю цьогорічного квітня стало те, що перша і третя декади виявились на 3,0°С теплішими, а друга декада – на 0,4°С холоднішою за норму.
"Контрастність квітня підкреслює те, що 8 днів було з заморозками на поверхні грунту, а 7 днів вже були з літньою температурою вище +15,0°С", - додали в обсерваторії.
Найтепліше у Києві було 26 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +23,2°С, а найхолодніше – 5 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +0,4°С.
Опадів у столиці випало близько норми, однак це завдяки 29 квітня, коли за добу випало 23 мм.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на травень.