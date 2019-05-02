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Апрель в столице стал контрастным по температуре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Апрель этого года в столице был контрастным по температуре, однако теплее нормы почти на 2 градуса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила +10,6°С, что на 1,9°С выше климатической нормы", - сообщили метеорологи.

Как отмечается, особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0°С теплее, а вторая декада - на 0,4°С холоднее нормы.

"Контрастность апреля подчеркивает то, что 8 дней было с заморозками на поверхности почвы, а 7 дней уже были с летней температурой выше 15,0°С", - добавили в обсерватории.

Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +23,2°С, а холодное всего - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до +0,4°С.

Осадков в столице выпало в пределах нормы, однако это благодаря 29 апреля, когда за сутки выпало 23 мм.

Напомним, синоптики дали прогноз на май.

Украинские Национальные Новости

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