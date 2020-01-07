Курц офіційно вдруге став канцлером Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Новий коаліційний кабінет Австрії на чолі з повторно обраним Себастьяном Курцом, склав присягу 7 січня. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
"Учасники коаліції – права "Австрійська народна партія", очолювана Курцом, та лівоцентристські "Зелені" – сформували уряд з 15 міністрів. Вісім із них – жінки. Віцеканцлером став представник "Зелених" Вернер Коглер", - йдеться у повідомленні.
Серед консерваторів у складі уряду – міністерка оборони Клаудіа Таннер та очільниця нового міністерства з інтеграції мігрантів Сюзанна Рааб. Міністеркою юстиції стала 35-річна донька боснійських біженців, "зелена" Альма Задік.
На виборах партія Курца взяла більшість голосів, "зелені" отримали понад 12% голосів.
"Коаліційна угода, яку дві партії уклали минулого тижня, ставить у пріоритет протидію змінам клімату, скорочення викидів вуглецю, зниження податків та боротьбу з нелегальною міграцією. В новому уряді – 11 представників правлячої партії та четверо "зелених", - пише видання.
Попередня коаліція Курца з праворадикальною "Партією свободи" розвалилася у травні 2019 року. Це сталося після публікації відео, на якому голова "Партії свободи" Хайн-Крістіан Страхе спілкується з жінкою, яка назвалася "російським політичним донором".
Як повідомлялося раніше в УНН, в Австрії Курц знову став канцлером за підсумками формування нової коаліції.