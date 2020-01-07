Курц официально во второй раз стал канцлером Австрии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110887 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113479 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111974 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124529 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104184 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107418 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107653 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131788 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130584 просмотра

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Курц официально во второй раз стал канцлером Австрии

Курц официально во второй раз стал канцлером Австрии

Киев  •  УНН

 • 13381 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Новый коалиционный кабинет Австрии во главе с повторно избранным Себастьяном Курцом, принес присягу 7 января. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.

"Участники коалиции - правая "Австрийская народная партия", возглавляемая Курцом, и левоцентристские "Зеленые" - сформировали правительство из 15 министров. Восемь из них - женщины. Вице-канцлером стал представитель "Зеленых" Вернер Коглер", - говорится в сообщении.

Среди консерваторов в составе правительства - Министер обороны Клаудиа Таннер и руководительница нового министерства по интеграции мигрантов Сюзанна Рааб. Министром юстиции стала 35-летняя дочь боснийских беженцев, "зеленая" Альма Задика.

На выборах партия Курца взяла большинство голосов, "зеленые" получили более 12% голосов.

"Коалиционное соглашение, которое две партии заключили на прошлой неделе, ставит в приоритет противодействие изменениям климата, сокращение выбросов углерода, снижение налогов и борьбу с нелегальной миграцией. В новом правительстве - 11 представителей правящей партии и четверо "зеленых", - пишет издание.

Предыдущая коалиция Курца из праворадикальной "Партией свободы" развалилась в мае 2019 года. Это произошло после публикации видео, на котором глава "Партии свободы" Хайн-Кристиан Страхе общается с женщиной, которая назвалась "российским политическим донором".

Как сообщалось ранее в УНН, в Австрии Курц снова стал канцлером по итогам формирования новой коалиции.

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