Курц официально во второй раз стал канцлером Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Новый коалиционный кабинет Австрии во главе с повторно избранным Себастьяном Курцом, принес присягу 7 января. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.
"Участники коалиции - правая "Австрийская народная партия", возглавляемая Курцом, и левоцентристские "Зеленые" - сформировали правительство из 15 министров. Восемь из них - женщины. Вице-канцлером стал представитель "Зеленых" Вернер Коглер", - говорится в сообщении.
Среди консерваторов в составе правительства - Министер обороны Клаудиа Таннер и руководительница нового министерства по интеграции мигрантов Сюзанна Рааб. Министром юстиции стала 35-летняя дочь боснийских беженцев, "зеленая" Альма Задика.
На выборах партия Курца взяла большинство голосов, "зеленые" получили более 12% голосов.
"Коалиционное соглашение, которое две партии заключили на прошлой неделе, ставит в приоритет противодействие изменениям климата, сокращение выбросов углерода, снижение налогов и борьбу с нелегальной миграцией. В новом правительстве - 11 представителей правящей партии и четверо "зеленых", - пишет издание.
Предыдущая коалиция Курца из праворадикальной "Партией свободы" развалилась в мае 2019 года. Это произошло после публикации видео, на котором глава "Партии свободы" Хайн-Кристиан Страхе общается с женщиной, которая назвалась "российским политическим донором".
Как сообщалось ранее в УНН, в Австрии Курц снова стал канцлером по итогам формирования новой коалиции.