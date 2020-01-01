В Австрії Курц знову став канцлером за підсумками формування нової коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Австрійська народна партія та "Зелені" домовилися про створення правлячої коаліції. Канцлером знову стане Себастьян Курц. Колишня коаліція розпалася через скандал навколо колишнього віце-канцлера Штрахе. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Австрійська народна партія (АНП) і "Зелені" прийшли до єдиної позиції щодо формування спільного уряду. Колишній канцлер Австрії і голова АНП Себастьян Курц в середу, 1 січня, назвав "чудовою" досягнуту домовленість, підкресливши важкий характер переговорів. За його словами, деталі коаліційної програми будуть представлені 2 січня, після остаточного формування.
Нагадаємо, правляча коаліція республіки за участю АНП і правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) розпалася в травні 2019 року в результаті скандалу навколо екс-лідера правих популістів, колишнього віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Згідно з оприлюдненими записами прихованої камери, в 2017 році Штрахе на віллі на Ібіці пропонував уявної племінниці російського олігарха держконтракти в обмін на незаконну фінансову допомогу своїй партії.
У червні перехідний уряд під керівництвом екс-голови Конституційного суду Брігітте Бірляйн було приведено до присяги. Бірляйн стала першою жінкою на чолі уряду республіки.
В кінці вересня в Австрії пройшли дострокові парламентські вибори, на яких перемогла консервативна АНП Себастьяна Курца, що набрала 37,5 відсотка голосів. Друге місце зайняли соціал-демократи (СПА) з найгіршим в історії партії результатом 21,2 відсотка голосів. Правих популістів з АПС підтримали 16,2 відсотка тих, хто голосував, а "зелених" - 13,9 відсотка.