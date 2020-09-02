Курт Волкер увійшов до незалежної ради транспортної компанії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер увійшов до незалежної ради компанії з оренди залізничних вагонів BGS Rail. Про це 1 вересня повідомила група Avia Solutions, до складу якої входить BGS Rail, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Як зазначає видання, компанія BGS Rail зареєстрована в Україні. За очікуваннями Avia Solutions Group, Волкер своєю участю посилить присутність компанії на ринку.
“Присутність посла Волкера в компанії допоможе BGS Rail успішно розробляти та втілювати плани з розвитку, що збільшить обсяги прямих закордонних інвестицій та створить нові робочі місця на українському ринку”, — йдеться в заяві групи.
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Пресреліз Avia Solutions також містить коментар Волкера, який вказує на можливість посилити українську економіку у своїй новій роботі.
“У співпраці з Avia Solutions Group в їхньому розвитку BGS Rail я бачу можливість посилити економіку України, розбудувати сервіс світового класу та створити робочі місця для українських громадян. Це суголосно глобальній стратегії Avia Solutions Group”, — стверджує він.
Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.