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Курт Волкер увійшов до незалежної ради транспортної компанії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер увійшов до незалежної ради компанії з оренди залізничних вагонів BGS Rail. Про це 1 вересня повідомила група Avia Solutions, до складу якої входить BGS Rail, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Курт Волкер увійшов до незалежної ради транспортної компанії в Україні

Як зазначає видання, компанія BGS Rail зареєстрована в Україні. За очікуваннями Avia Solutions Group, Волкер своєю участю посилить присутність компанії на ринку.

“Присутність посла Волкера в компанії допоможе BGS Rail успішно розробляти та втілювати плани з розвитку, що збільшить обсяги прямих закордонних інвестицій та створить нові робочі місця на українському ринку”, — йдеться в заяві групи.

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Пресреліз Avia Solutions також містить коментар Волкера, який вказує на можливість посилити українську економіку у своїй новій роботі.

“У співпраці з Avia Solutions Group в їхньому розвитку BGS Rail я бачу можливість посилити економіку України, розбудувати сервіс світового класу та створити робочі місця для українських громадян. Це суголосно глобальній стратегії Avia Solutions Group”, — стверджує він.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.

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