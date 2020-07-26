Волкер вважає, що переобрання Лукашенка вже майже гарантоване
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі вже майже гарантоване. Таку думку висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер в інтерв'ю Крим.Реалії, передає УНН.
“Гадаю, переобрання Лукашенка вже майже гарантоване. Адже він посадив за ґрати всіх, хто був проти. Не думаю, що Росія планує втручатися у справи Білорусі. Якби Кремль вважав, що російське втручання все ж необхідне, вони зробили б так, щоб про це втручання попросила сама Білорусь. Тоді б це виглядало як такий дружній жест”, — розповів Волкер.
Волкер не думає, що у Білорусі ми побачимо якісь активні протистояння чи агресію.
“Глядачі мають розуміти, що Москва чи не повністю контролює білоруські спецслужби. Тож якби росіяни захотіли втрутитися, вони б не мали жодних проблем”, — сказав він.
Нагадаємо, у Білорусі одному з незареєстрованих претендентів на участь у президентських виборах Вікторові Бабарику, який перебуває під арештом, змінили одне з висунених йому обвинувачень.