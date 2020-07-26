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4 марта, 15:53 • 114546 просмотра

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4 марта, 14:27 • 119172 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102898 просмотра

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Волкер считает, что переизбрание Лукашенко уже почти гарантировано

Волкер считает, что переизбрание Лукашенко уже почти гарантировано

Киев  •  УНН

 • 18290 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Переизбрание Александра Лукашенко президентом Беларуси уже почти гарантировано. Такое мнение высказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Крим.Реалии, передает УНН.

"Думаю, переизбрание Лукашенко уже почти гарантировано. Ведь он посадил за решетку всех, кто был против. Не думаю, что Россия планирует вмешиваться в дела Беларуси. Если бы Кремль считал, что российское вмешательство все же необходимо, они сделали так, чтобы об этом вмешательстве попросила сама Беларусь. Тогда это выглядело как такой дружеский жест", - рассказал Волкер.

Волкер не думает, что в Беларуси мы увидим какие-то активные противостояние или агрессию.

"Зрители должны понимать, что Москва едва ли не полностью контролирует белорусские спецслужбы. Поэтому если бы россияне захотели вмешаться, они не имели никаких проблем", - сказал он.

Напомним, в Беларуси одном из незарегистрированных претендентов на участие в президентских выборах Виктору Бабарыку, который находится под арестом, изменили одно из выдвинутых ему обвинений.

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