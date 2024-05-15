Курс валют на сьогодні: що з ситуацією в банках та обмінниках

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Національний банк України послабив офіційний курс гривні щодо долара на 6 копійок до 39,6799 UAH/USD та щодо євро на 8 копійок до 42,8305 UAH/EUR станом на 15 травня.

Національний банк України на сьогодні послабив офіційний курс гривні до долара та євро, пише УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

НБУ встановив на 15 травня офіційний курс гривні до долара на рівні 39,6799 грн/дол., послабивши її на 6 копійок щодо долара. При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 42,8305 грн/євро, послабивши її на 8 копійок щодо євро.

За даними моніторингових платформ, станом на 9:35, середній курс долара в банках коливався у межах від 39,55 грн/дол. при купівлі до 40,00 грн/дол. при продажі. При цьому щодо євро цифри становили 42,60 грн/євро та 43,25 грн/євро відповідно.

Готівковий курс в обмінниках для долара встановився на рівні від 39,94 грн/дол. при купівлі до 40,04 грн/дол. при продажі, для євро - 43,15 грн/євро та 43,32 грн/євро відповідно.

На міжбанку торги наразі закриті. Станом на 17:30 14 травня для долара ціни на міжбанку були на рівні від 39,62 грн/дол. при купівлі до 39,67 грн/дол. при продажі, для євро - 42,8728 грн/євро та 42,9070 грн/євро відповідно.

Пишний: коливання курсу гривні, яке ми зараз спостерігаємо, не несе жодної загрози25.04.24, 15:57 • 19594 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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