Курс валют на сьогодні: що з ситуацією в банках та обмінниках

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Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара до 39,5345 грн/дол. та послабив його до євро до 42,3098 грн/євро.

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок та незначно послабив його до євро, пише УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

НБУ встановив на 3 травня офіційний курс гривні до долара на рівні 39,5345 грн/дол., зміцнивши її на 10 копійок щодо долара. При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 42,3098 грн/євро, послабивши її на 1 копійку щодо євро.

За даними моніторингових платформ, станом на 10:05, середній курс долара в банках коливався у межах від 39,40 грн/дол. при купівлі до 39,90 грн/дол. при продажі. При цьому щодо євро цифри становили 42,30 грн/євро та 42,90 грн/євро відповідно.

Готівковий курс в обмінниках для долара встановився на рівні від 39,75 грн/дол. при купівлі до 39,85 грн/дол. при продажі, для євро - 42,70 грн/євро та 42,85 грн/євро відповідно.

На міжбанку станом на 10:22 для долара ціни були на рівні від 39,48 грн/дол. при купівлі до 39,50 грн/дол. при продажі, для євро - 42,3659 грн/євро та 42,3874 грн/євро відповідно.

Пишний: коливання курсу гривні, яке ми зараз спостерігаємо, не несе жодної загрози25.04.24, 15:57 • 19593 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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