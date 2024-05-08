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Курс валют на 8 травня: гривня зміцнилась на 6 копійок

Курс валют на 8 травня: гривня зміцнилась на 6 копійок

Київ • УНН

 • 27223 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,2966 UAH/USD, зміцнивши гривню на 6 копійок.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,2966грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 39,29 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,30 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:

- Долар можна купити за 39,75 грн, а продати за 39,30 у банках.

- Євро можна купити за 42,85 грн, а продати за 42,25 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 39,70−39,78 грн, а євро — за 42,72−42,88 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 39,22−39,25 грн/дол. для долара та 42,29−42,30 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Національний банк України очікує, що валютна лібералізація коштуватиме Україні близько 5-5,5 мільярдів доларів, але вважає її продуктивною інвестицією для сприяння потокам капіталу та економічному відновленню.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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