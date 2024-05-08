Курс валют на 8 мая: гривна укрепилась на 6 копеек: курс валют на 8 мая

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,2966грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,29 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,30 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,75 грн, а продать за 39,30 в банках.

- Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,25 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,70-39,78 грн, а евро - по 42,72-42,88 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,22-39,25 грн/долл. для доллара и 42,29-42,30 грн/евро для евро.

Напомним

Национальный банк Украины ожидает, что валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 миллиардов долларов, но считает ее продуктивной инвестицией для содействия потокам капитала и экономическому восстановлению.