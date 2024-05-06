Курс валют на 6 травня: гривня зміцнилась на 24 копійки
Київ • УНН
Національний банк України зміцнив гривню на 24 копійки, встановивши офіційний курс на рівні 39,3969 UAH/USD.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,3969 грн/дол., що зміцнило гривню на 24 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,39 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,33 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 39,85 грн, а продати за 39,40 у банках;
- Євро можна купити за 42,95 грн, а продати за 42,25 грн у банках;
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,72−39,85 грн, а євро — за 42,75−42,90 грн;
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,34−39,37 грн/дол. для долара та 42,40−42,43 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Правління НБУ ухвалило низку змін, які поліпшать умови ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу українського бізнесу на нові ринки. А також підтримають відновлення економіки та сприятимуть припливу нових інвестицій у країну.