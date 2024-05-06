Курс валют на 6 мая: гривна укрепилась на 24 копейки

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,3969 грн/долл., что укрепило гривну на 24 копейки, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,39 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,33 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 39,85 грн, а продать за 39,40 в банках;

- Евро можно купить за 42,95 грн, а продать за 42,25 грн в банках;

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,72-39,85 грн, а евро - по 42,75-42,90 грн;

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,34-39,37 грн/долл. для доллара и 42,40-42,43 грн/евро для евро.

Напомним,

Правление НБУ приняло ряд изменений, которые улучшат условия ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода украинского бизнеса на новые рынки. А также поддержат восстановление экономики и будут способствовать притоку новых инвестиций в страну.