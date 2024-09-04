Курс валют на 4 вересня: НБУ знову знизив курс гривні
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 17 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 41,2640 грн/дол. Курс євро до гривні встановлено на рівні 45,54 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2640 грн/дол., що девальвувало гривню на 17 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,26 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,54 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,10 у банках.
- Євро можна купити за 45,90 грн, а продати за 45,40 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,40−41,48 грн, а євро - за 45,75−45,90 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,33 − 41,35 грн/дол. для долара та 45,72−45,73 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії досяг понад 1 мільярд фунтів стерлінгів.