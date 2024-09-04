Курс валют на 4 сентября: НБУ снова снизил курс гривны
Киев • УНН
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 17 копеек, установив официальный курс на уровне 41,2640 грн/долл. Курс евро к гривне установлен на уровне 45,54 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2640 грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,26 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,54 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 в банках.
- Евро можно купить за 45,90 грн, а продать за 45,40 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, а евро - по 45,75-45,90 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,33 - 41,35 грн/долл. для доллара и 45,72-45,73 грн/евро для евро.
Напомним
Международный фонд для Украины под руководством Великобритании достиг более 1 миллиарда фунтов стерлингов.