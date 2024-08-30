Курс валют на 30 серпня: долар та євро падають
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1901 грн/дол., зміцнивши її на 6 копійок. У банках долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,10 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1901 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,19 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,70 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,10 у банках. Євро можна купити за 46,25 грн, а продати за 45,65 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,33-41,42 грн, а євро - за 45,80-46,00 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,1-41,14 грн/дол. для долара та 45,55-45,58 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Українські банки в червні видали 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд гривень, що на 41,4% менше, ніж у травні. Найбільше кредитів було видано в Києві та Київській області, що становить 51% від загального обсягу.