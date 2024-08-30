Курс валют на 30 августа: доллар и евро падают

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1901 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,70 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 в банках. Евро можно купить за 46,25 грн, а продать за 45,65 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,33-41,42 грн, а евро - по 45,80-46,00 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,1-41,14 грн/долл. для доллара и 45,55-45,58 грн/евро для евро.

Напомним

Украинские банки в июне выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд гривен, что на 41,4% меньше, чем в мае. Больше всего кредитов было выдано в Киеве и Киевской области, что составляет 51% от общего объема.