Курс валют на 30 августа: доллар и евро падают
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1901 грн/долл., укрепив ее на 6 копеек. В банках доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1901 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,70 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 в банках. Евро можно купить за 46,25 грн, а продать за 45,65 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,33-41,42 грн, а евро - по 45,80-46,00 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,1-41,14 грн/долл. для доллара и 45,55-45,58 грн/евро для евро.
Напомним
Украинские банки в июне выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд гривен, что на 41,4% меньше, чем в мае. Больше всего кредитов было выдано в Киеве и Киевской области, что составляет 51% от общего объема.