Курс валют на 30 грудня: гривня продовжує падати
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс 41,94 грн/дол та 43,74 грн/євро. У банках та обмінниках курс купівлі долара сягає 42,30-42,35 грн, євро - 44,15-44,35 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,9403 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок , повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,94 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,74 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 42,30 грн, а продати за 41,80 у банках.
- Євро можна купити за 44,20 грн, а продати за 43,70 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 42,30−42,35 грн, а євро — за 44,15 −44,35 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,96 - 41,99 грн/дол. для долара та 43,75−43,77 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Уряд Великої Британії оголосив про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів для документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення.