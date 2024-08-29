Курс валют на 29 серпня: гривня продовжує зміцнюватися
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2508 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок. Курс євро встановлено на рівні 45,87 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2508 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,25 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,87 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,10 у банках. Євро можна купити за 46,40 грн, а продати за 45,85 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, а євро - за 45,90-46,10 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,17-41,21 грн/дол. для долара та 45,76-45,79 грн/євро для євро.
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