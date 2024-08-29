Курс валют на 29 августа: гривна продолжает укрепляться

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2508 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,25 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,87 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,10 в банках. Евро можно купить за 46,40 грн, а продать за 45,85 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,38-41,45 грн, а евро - по 45,90-46,10 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,17-41,21 грн/долл. для доллара и 45,76-45,79 грн/евро для евро.

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