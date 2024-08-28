Курс валют на 28 серпня: долар незначно послабився у ціні
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3008 грн/дол., зміцнивши її на 5 копійок. Курс євро встановлено на рівні 46,10 грн/євро, а на міжбанку долар торгується за 41,27-41,3 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3008 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,30 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,10 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,59 грн, а продати за 41,20 у банках. Євро можна купити за 46,45 грн, а продати за 45,90 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,50 грн, а євро - за 46,03-46,20 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,27-41,3 грн/дол. для долара та 46,10-46,11 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Кабінет міністрів виділив майже 21,5 млн гривень компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішніх переселенців у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності.