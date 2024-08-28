Курс валют на 28 августа: доллар незначительно ослаб в цене

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3008 грн/долл., укрепив ее на 5 копеек. Курс евро установлен на уровне 46,10 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,27-41,3 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3008 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,30 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,10 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 41,59 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 46,45 грн, а продать за 45,90 грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, а евро - по 46,03-46,20 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,27-41,3 грн/долл. для доллара и 46,10-46,11 грн/евро для евро.

Напомним 

Кабинет министров выделил почти 21,5 млн гривен компенсации за потребленные коммунальные услуги во время бесплатного пребывания внутренних переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности.

Ирина Колесник

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