Курс валют на 28 августа: доллар незначительно ослаб в цене

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3008 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,30 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,10 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,59 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 46,45 грн, а продать за 45,90 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, а евро - по 46,03-46,20 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,27-41,3 грн/долл. для доллара и 46,10-46,11 грн/евро для евро.

Напомним

Кабинет министров выделил почти 21,5 млн гривен компенсации за потребленные коммунальные услуги во время бесплатного пребывания внутренних переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности.