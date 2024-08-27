Курс валют на 27 серпня: НБУ знизив курс гривні
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3591 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок. Курс євро встановлено на рівні 46,18 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3591 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,35 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,18 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,15 у банках. Євро можна купити за 46,45 грн, а продати за 45,80 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,50 грн, а євро - за 46,00-46,18 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,37-41,49 грн/дол. для долара та 46,18-46,19 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Держбюджет України планують переглянути та збільшити видатки сектору безпеки та оборони на понад 500 млрд гривень.