Курс валют на 27 августа: НБУ снизил курс гривны

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3591 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,35 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,18 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,15 в банках. Евро можно купить за 46,45 грн, а продать за 45,80 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, а евро - по 46,00-46,18 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,37-41,49 грн/долл. для доллара и 46,18-46,19 грн/евро для евро.

Напомним,

Госбюджет Украины планируют пересмотреть и увеличить расходы сектора безопасности и обороны более чем на 500 млрд гривен.