Курс валют на 26 серпня: долар послабився у ціні
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2236 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,84 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,2236 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,22 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,84 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,50 грн, а продати за 41,15 у банках.
- Євро можна купити за 46,20 грн, а продати за 45,65 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,42-41,50 грн, а євро - за 46,00-46,25 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,29-41,31 грн/дол. для долара та 45,88-45,89 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Держбюджет України планують переглянути та збільшити видатки сектору безпеки та оборони на понад 500 млрд гривень.