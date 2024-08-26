Курс валют на 26 августа: доллар ослабился в цене

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2236 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,84 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,15 в банках.

- Евро можно купить за 46,20 грн, а продать за 45,65 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,42-41,50 грн, а евро - по 46,00-46,25 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,29-41,31 грн/долл. для доллара и 45,88-45,89 грн/евро для евро.

Напомним

Госбюджет Украины планируют пересмотреть и увеличить расходы сектора безопасности и обороны более чем на 500 млрд гривен.