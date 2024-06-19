Курс валют на 19 червня: гривня зміцнилась ще на 10 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 40,5493 UAH/USD, зміцнивши гривню на 10 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,5493 грн/дол., що зміцнило гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,54 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,44 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 41,00 грн, а продати за 40,55 у банках.
- Євро можна купити за 44,20 грн, а продати за 43,50 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,85−40,95 грн, а євро — за 44,05−44,25 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,56−40,6 грн/дол. для долара та 43,62−43,60 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.