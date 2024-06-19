Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,5493 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,54 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,44 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 41,00 грн, а продать за 40,55 в банках.

- Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,50 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,85-40,95 грн, а евро - по 44,05-44,25 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,56-40,6 грн/долл. для доллара и 43,62-43,60 грн/евро для евро.

Напомним

В этом месяце Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.