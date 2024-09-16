Курс валют на 16 вересня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3171 грн/дол. Це призвело до девальвації гривні на 4 копійки. Курс євро встановлено на рівні 45,79 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3171 грн/дол., що девальвувало гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,31 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,79 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,60 грн, а продати за 41,20 у банках. Євро можна купити за 46,15 грн, а продати за 45,55 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,50-41,60 грн, а євро - за 46,00-46,15 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,35-41,38 грн/дол. для долара та 45,88-45,89 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Уряд зареєстрував у парламенті проєкт держбюджету на 2025 рік. Доходи становитимуть 2 трлн грн, видатки - 3,9 трлн грн.