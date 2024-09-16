Курс валют на 16 сентября: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3171 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,31 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,79 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 46,15 грн, а продать за 45,55 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,50-41,60 грн, а евро - по 46,00-46,15 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,38 грн/долл. для доллара и 45,88-45,89 грн/евро для евро.

Напомним

Правительство зарегистрировало в парламенте проект госбюджета на 2025 год. Доходы составят 2 трлн грн, расходы - 3,9 трлн грн.