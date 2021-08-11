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Курс на НАТО: Зеленський затвердив стратегію комунікації з євроатлантичної інтеграції

Курс на НАТО: Зеленський затвердив стратегію комунікації з євроатлантичної інтеграції

Київ • УНН

 • 14107 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року, повідомили УНН в Офісі Президента.

Цитата:

"З метою реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО та забезпечення його підтримки з боку українських громадян Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 348/2021 “Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року”, - вказали в ОП.

Деталі

Документ, як вказано, має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в НАТО, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв’язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни.

Серед іншого передбачається всебічне інформування українського суспільства про державну політику в напрямку євроатлантичної інтеграції шляхом включення цього питання до навчальних програм, залучення незалежних експертів, зокрема представників дослідницьких центрів, громадських об’єднань та міжнародних партнерів, до планування, моніторингу та оцінювання виконання річних національних програм щодо досягнення критеріїв членства в НАТО.

Очікується, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні — підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ.

Цим указом Глава держави також доручив уряду у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів щодо втілення затвердженої Стратегії.

Реалізувати її передбачено в чотири етапи. Серед іншого заплановано створення тематичного веб-порталу для розміщення інформації щодо реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції, випуск низки інформаційно-просвітницьких матеріалів тощо.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Доповнення

Курс на вступ до НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, зафіксована у Стратегії національної безпеки України.

12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.

У середині червня після проведеного саміту країн-членів Альянсу у НАТО оприлюднили підсумковий документ - комюніке, у якому йдеться про те, Україна отримає членство через ПДЧ.

Ще перед цим Зеленський заявляв, що Україна на саміті НАТО в червні очікувала готовності країн-членів підтримки у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Та напередодні саміту, до прикладу, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що країни Північноатлантичного альянсу поки не мають єдиної думки щодо надання Україні Плану дій щодо членства.

А після саміту голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан вказав, що наразі умови для прийому України в НАТО "не склалися".

Після цього голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав НАТО надати повний список необхідних реформ для членства України.

А профільний віце-прем'єр Ольга Стефанішина зазначала, що Україна розраховує у грудні 2021 року на міністерській зустрічі НАТО ясності щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ.

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