Курс долара досяг 40 грн: експерт прогнозує, що він знизиться до 37-38 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Через декілька днів курс долара опуститься до рівня 37-38 грн. Таку думку журналісту УНН висловив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин та додав, що вважає стрибок до 40 грн за долар наслідком ажіотажного руху.
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«Зараз він до 40 підскочив, але мені здається, що це є ажіотажем, і я практично впевнений, що десь через пару днів він потихесеньку опуститься до рівня 37-38 грн. Тому що насправді я не бачу на сьогодні якогось серйозного підґрунтя для того, щоб так сильно ріс курс. В сенсі, що нічого ж не відбулося», - сказав Пендзин.
Деталі
За його словами, рішення Нацбанку формально підняти свій курс по суті на готівковий ринок жодним чином не впливає.
«Те, що Нацбанк формально зараз підняв свій курс, воно ж по суті справи на готівковий ринок абсолютно жодним чином не впливало. Тому я це сприймаю виключно як ажіотажний рух», - зазначив Пендзин.
Контекст
Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.
Нацбанк з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валюти для банків.