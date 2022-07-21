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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Курс долара досяг 40 грн: експерт прогнозує, що він знизиться до 37-38 грн

Курс долара досяг 40 грн: експерт прогнозує, що він знизиться до 37-38 грн

Київ • УНН

 • 328442 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Через декілька днів курс долара опуститься до рівня 37-38 грн. Таку думку журналісту УНН висловив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин та додав, що вважає стрибок до 40 грн за долар наслідком ажіотажного руху.

Цитата

«Зараз він до 40 підскочив, але мені здається, що це є ажіотажем, і я практично впевнений, що десь через пару днів він потихесеньку опуститься до рівня 37-38 грн. Тому що насправді я не бачу на сьогодні якогось серйозного підґрунтя для того, щоб так сильно ріс курс. В сенсі, що нічого ж не відбулося», - сказав Пендзин.

Деталі

За його словами, рішення Нацбанку формально підняти свій курс по суті на готівковий ринок жодним чином не впливає.

«Те, що Нацбанк формально зараз підняв свій курс, воно ж по суті справи на готівковий ринок абсолютно жодним чином не впливало. Тому я це сприймаю виключно як ажіотажний рух», - зазначив Пендзин.

Контекст

Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.

Нацбанк з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валюти для банків.

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