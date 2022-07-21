Курс долара досяг 40 грн: експерт прогнозує, що він знизиться до 37-38 грн

Цитата

«Зараз він до 40 підскочив, але мені здається, що це є ажіотажем, і я практично впевнений, що десь через пару днів він потихесеньку опуститься до рівня 37-38 грн. Тому що насправді я не бачу на сьогодні якогось серйозного підґрунтя для того, щоб так сильно ріс курс. В сенсі, що нічого ж не відбулося», - сказав Пендзин.

Деталі

За його словами, рішення Нацбанку формально підняти свій курс по суті на готівковий ринок жодним чином не впливає.

«Те, що Нацбанк формально зараз підняв свій курс, воно ж по суті справи на готівковий ринок абсолютно жодним чином не впливало. Тому я це сприймаю виключно як ажіотажний рух», - зазначив Пендзин.

Контекст

Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.

Нацбанк з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валюти для банків.