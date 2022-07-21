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Курс доллара достиг 40 грн: эксперт прогнозирует, что он снизится до 37-38 грн

Киев • УНН

 • 328440 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Через несколько дней курс доллара опустится до уровня 37-38 грн. Такое мнение журналисту УНН высказал исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин и добавил, что считает скачок до 40 грн за доллар следствием ажиотажного движения.

Цитата

«Сейчас он до 40 подскочил, но мне кажется, что это ажиотаж, и я практически уверен, что где-то через пару дней он потихоньку опустится до уровня 37-38 грн. Потому что на самом деле я не вижу на сегодняшний день какой-то серьезной почвы для того, чтобы так сильно рос курс. В смысле, что ничего же не произошло», – сказал Пендзин.

Детали

По его словам, решение Нацбанка формально поднять свой курс по существу на наличный рынок никак не влияет.

«То, что Нацбанк формально сейчас поднял свой курс, оно же, по сути дела, на наличный рынок абсолютно никоим образом не влияло. Поэтому я это воспринимаю исключительно как ажиотажное движение», - отметил Пендзин.

Контекст

Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.

Нацбанк с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валюты для банков.

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