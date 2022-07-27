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Курив на балконі та спалив 10 квартир: киянину загрожує 8 років за гратами

Курив на балконі та спалив 10 квартир: киянину загрожує 8 років за гратами

Київ • УНН

 • 145214 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. У столиці сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку, було спалено 10 квартир. Причиною займання стало куріння одного з мешканців на балконі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує УНН.

Цитата

«... повідомлено про підозру киянину за фактом порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 270 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, 24 липня мешканець квартири, розташованої на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі міста Києва, під час паління на балконі необережно кинув недопалок на підлогу поруч з текстильними матеріалами. Не переконавшись, що недопалок погас, чоловік вийшов з балкону та пішов спати.

В прокуратурі зазначають, що через кинутий недопалок на балконі розпочалася пожежа, яка швидко розповсюдилася на верхні поверхи та призвела до загоряння 10 квартир у будинку. Мешканка однієї з них, рятуючись від полум’я, вистрибнула з вікна 3 поверху та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Матеріальні збитки, завдані мешканцям будинку, складають близько 1,5 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Доповнення 

25 червня у Деснянському районі Києва палала одноповерхова будівля. Чорний дим помітили одразу у низці районів. 

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