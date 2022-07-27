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Курил на балконе и сжег 10 квартир: киевлянину грозит 8 лет за решеткой

Курил на балконе и сжег 10 квартир: киевлянину грозит 8 лет за решеткой

Киев • УНН

 • 145208 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В столице произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, было сожжено 10 квартир. Причиной возгорания стало курение одного из жителей на балконе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует УНН.

Цитата

«... сообщено о подозрении киевлянину по факту нарушения правил пожарной безопасности, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали 

Согласно материалам следствия, 24 июля житель квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Днепровском районе города Киева, во время курения на балконе неосторожно бросил окурок на пол рядом с текстильными материалами. Не убедившись, что окурок угас, мужчина вышел с балкона и ушел спать.

В прокуратуре отмечают, что из-за брошенного окурка на балконе начался пожар, который быстро распространился на верхние этажи и привел к возгоранию 10 квартир в доме. Жительница одной из них, спасаясь от пламени, выпрыгнула из окна 3 этажа и получила тяжелые телесные повреждения.

Материальный ущерб, нанесенный жильцам дома, составляет около 1,5 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Дополнение 

25 июня в Деснянском районе Киева пылало одноэтажное здание. Черный дым был замечен сразу в ряде районов. 

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