Курил на балконе и сжег 10 квартир: киевлянину грозит 8 лет за решеткой

Цитата

«... сообщено о подозрении киевлянину по факту нарушения правил пожарной безопасности, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Согласно материалам следствия, 24 июля житель квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Днепровском районе города Киева, во время курения на балконе неосторожно бросил окурок на пол рядом с текстильными материалами. Не убедившись, что окурок угас, мужчина вышел с балкона и ушел спать.

В прокуратуре отмечают, что из-за брошенного окурка на балконе начался пожар, который быстро распространился на верхние этажи и привел к возгоранию 10 квартир в доме. Жительница одной из них, спасаясь от пламени, выпрыгнула из окна 3 этажа и получила тяжелые телесные повреждения.

Материальный ущерб, нанесенный жильцам дома, составляет около 1,5 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Дополнение

25 июня в Деснянском районе Киева пылало одноэтажное здание. Черный дым был замечен сразу в ряде районов.