Курдські бойовики обстріляли місто на кордоні з Туреччиною, вбито троє осіб

Деталі

За повідомленням турецького державного агентства Anadolu, ракети потрапили до середньої школи та двох будинків у місті Каркаміс у провінції Газіантеп, а також у вантажівку біля турецько-сирійського кордону.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу сказав, що серед загиблих є вчитель та дитина.

За словами Сойлу, солдатів та семеро турецьких поліцейських було поранено вночі внаслідок обстрілу курдськими бойовиками прикордонного району в сусідньому Кілісі.

Туреччина відповість на атаки «найрішучішим чином», додав він.

Доповнення

Ракетні обстріли було здійснено через кілька днів після того, як Туреччина завдала авіаударів по північних районах Сирії та Іраку з курдських угруповань, яких Анкара вважає відповідальними за вибух бомби в Стамбулі 13 листопада. Бомба вибухнула на жвавому проспекті в центрі Стамбула, внаслідок чого шестеро людей загинули та понад 80 отримали поранення.

Турецька влада звинуватила в нападі РПК та її сирійську філію YPG. Проте курдські бойовики заперечують свою причетність.

У понеділок президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган дав зрозуміти, що Туреччина також розглядає можливість наземного вторгнення проти груп бойовиків, заявивши, що операція не обмежуватиметься повітряною кампанією. Він додав, що міністерство оборони та військові Туреччини обговорять кількість необхідних сухопутних військ.

З 2016 року Туреччина здійснила три великі вторгнення до північної Сирії і вже контролює частину сирійської території на півночі.

Анкара та Вашингтон вважають РПК терористичною групою, але розходяться в думках щодо статусу YPG. Під прапором Сирійських демократичних сил YPG об'єдналася зі США у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава» у Сирії.

РПК веде збройний заколот у Туреччині з 1984 року. З того часу внаслідок конфлікту загинули десятки тисяч людей.