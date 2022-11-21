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Курдские боевики обстреляли город на границе с Турцией, убиты три человека

Курдские боевики обстреляли город на границе с Турцией, убиты три человека

Киев • УНН

 • 395106 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Курдские боевики в Сирии в понедельник обстреляли ракетами границу с Турцией, в результате чего по меньшей мере три человека погибли и 10 получили ранения, заявили турецкие официальные лица. Атака последовала за смертоносными авиаударами Турции на объекты боевиков в Сирии и Ираке, пишет УНН.

Детали

По сообщению турецкого государственного агентства Anadolu, ракеты попали в среднюю школу и два дома в городе Каркомисс в провинции Газиантеп, а также в грузовик у турецко-сирийской границы.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что среди погибших есть учитель и ребенок.

По словам Сойлу, солдат и семь турецких полицейских были ранены ночью в результате обстрела курдскими боевиками пограничного района в соседнем Килисе.

Турция ответит на атаки «самым решительным образом», добавил он.

Дополнение

Ракетные обстрелы были совершены через несколько дней после того, как Турция нанесла авиаудары по северным районам Сирии и Ирака из курдских группировок, которых Анкара считает ответственными за взрыв бомбы в Стамбуле 13 ноября. Бомба взорвалась на оживленном проспекте в центре Стамбула, в результате чего шесть человек погибли и более 80 получили ранения.

Турецкие власти обвинили в нападении РПК и ее сирийский филиал YPG. Однако курдские боевики отрицают свою причастность.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Турция также рассматривает возможность наземного вторжения против групп боевиков, заявив, что операция не будет ограничиваться воздушной кампанией. Он добавил, что министерство обороны и военные Турции обсудят количество необходимых сухопутных войск.

С 2016 года Турция совершила три больших вторжения в северную Сирию и уже контролирует часть сирийской территории на севере.

Анкара и Вашингтон считают РПК террористической группой, но расходятся во мнениях о статусе YPG. Под флагом Сирийских демократических сил YPG объединилось с США в борьбе против группировки «Исламское государство» в Сирии.

РПК ведет вооруженный мятеж в Турции с 1984 года. С этого времени в результате конфликта погибли десятки тысяч человек.

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