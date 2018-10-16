Курченко програв позов проти Порошенка

“У задоволені позову відмовлено”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 жовтня, Печерський районний суд Києва планував продовжити розгляд позову Курченка до Порошенка та одного з українських телеканалів.

Бізнесмен Сергій Курченко через своїх адвокатів ще у жовтні минулого року подав позов до Печерського райсуду про захист честі, гідності і ділової репутації проти Глави держави Петра Порошенка за виступ на одному з українських телеканалів. Засідання суду неодноразово переносилося.