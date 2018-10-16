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Курченко програв позов проти Порошенка

Курченко програв позов проти Порошенка

Київ • УНН

 • 35031 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва не задовольнив позов бізнесмена Сергія Курченка проти Президента України Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

“У задоволені позову відмовлено”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 жовтня, Печерський районний суд Києва планував продовжити розгляд позову Курченка до Порошенка та одного з українських телеканалів.

Бізнесмен Сергій Курченко через своїх адвокатів ще у жовтні минулого року подав позов до Печерського райсуду про захист честі, гідності і ділової репутації проти Глави держави Петра Порошенка за виступ на одному з українських телеканалів. Засідання суду неодноразово переносилося.

Українські Національні Новини

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