Курченко проиграл иск против Порошенко

"В удовлетворении иска отказано", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в пятницу, 12 октября, Печерский районный суд Киева планировал продолжить рассмотрение иска Курченко к Порошенко и одному из украинских телеканалов.

Бизнесмен Сергей Курченко через своих адвокатов еще в октябре прошлого года подал иск в Печерский райсуд о защите чести, достоинства и деловой репутации против главы государства Петра Порошенко за выступление на одном из украинских телеканалов. Заседание суда неоднократно переносилось.