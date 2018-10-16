Курченко проиграл иск против Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск бизнесмена Сергея Курченко против Президента Украины Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"В удовлетворении иска отказано", - сказал собеседник агентства.
Напомним, в пятницу, 12 октября, Печерский районный суд Киева планировал продолжить рассмотрение иска Курченко к Порошенко и одному из украинских телеканалов.
Бизнесмен Сергей Курченко через своих адвокатов еще в октябре прошлого года подал иск в Печерский райсуд о защите чести, достоинства и деловой репутации против главы государства Петра Порошенко за выступление на одном из украинских телеканалов. Заседание суда неоднократно переносилось.