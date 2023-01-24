Куман очолив збірну Нідерландів

Деталі

Як відомо, контракт розрахований до літа 2026 року. До цього команду тренував Луї ван Гал, на ЧС-2022 команда під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу.

Куман тренував нідерландську збірну у 2018-2020 роках, після чого очолив «Барселону», яку залишив у жовтні 2021 року.

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