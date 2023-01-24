Куман очолив збірну Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Футбольна федерація Нідерландів повідомила про призначення Рональда Кумана головним тренером команди, пише УНН.
Деталі
Як відомо, контракт розрахований до літа 2026 року. До цього команду тренував Луї ван Гал, на ЧС-2022 команда під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу.
Куман тренував нідерландську збірну у 2018-2020 роках, після чого очолив «Барселону», яку залишив у жовтні 2021 року.
Нагадаємо
“Евертон” повідомив про відставку Лемпарда.