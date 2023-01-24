“Евертон” повідомив про відставку Лемпарда
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. “Евертон” підтвердив припинення співпраці з головним тренером команди Френком Лемпардом. Про це йдеться на офіційному сайті команди, пише УНН.
Деталі
Ліверпульський клуб також залишили його асистенти Джо Едвардс, Пол Клемент, Ешлі Коул і Кріс Джонс.
Алан Келлі залишиться тренером воротарів.
До призначення нового коуча тренування проводитимуть тренери “Евертона” U18 та “Евертона” U21 Лейтон Бейнс та Пол Тейт відповідно.
Доповнення
Англієць очолив клуб Віталія Миколенка наприкінці січня 2021 року, під його керівництвом команда виграла 12 з 44 матчів (27%), програла — 23 (52%).
Після ЧС-2022 “Евертон” на чолі з Лемпардом набрав лише 1 очко в 5 матчах АПЛ — нічия з “Манчестер Сіті”, а також вилетів з Кубка Англії від “Манчестер Юнайтед”.
В останніх 6 матчах клуб зазнав 5 поразок та йде 19-м в АПЛ.